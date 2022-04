Jean Michel PIHEN

Attaché Technico Commercial .



Attaché technico commercial pour des Distributeurs ou Fabricants acteurs majeurs dans le domaine du chauffage du génie climatique; je développe et fidélise les professionnels installateurs .

Les missions de préscription auprés de bureaux d'études thermique, des collectivités ,des distributeurs et exploitants comme(Dalkia,Cofely,Idex,Savelys,MQB)de la région Nord, Pas de Calais ,Picardie ont construis mon réseau.



Mon expertise technique et commercial sur le secteur Nord,mon autonomie(home office,reporting CRM),mon relationnel ,la connaissance des besoins des installateurs ,sont des atouts pour fidéliser et augmenter vos parts de marché et établir des relations de partenariat avec nos clients,



Ma curiosité m'a aidée à m'adapter à tous types de produits technique(chaudières à condensation ,PAC,systémes solaire thermique et photovoltaique)mais aussi du batiment en général.Animé par le désir d'apprendre,d' atteindre les objectifs fixés ensemble .J'ai envie de rejoindre une entreprise, dynamique, fiable et structurée sur le plan commercial ,technique et financier.

Je suis disponible dés maintenant :licenciement économique de TESTO(Fabricant d'appareils de mesures portable,batiment et industrie).



