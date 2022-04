Jean-Michel PION-CHOZENON

Jako est une marque allemande fabricant des articles de sport.Array

Cette marque est née en 1989 et elle est en pleine phase de croissance sur le marché français.

Elle est spécialisée dans le sport collectif, pour équiper les clubs de tous les sports.

Je suis en charge d'animer une équipe de 4 commerciaux, de les suivre au quotidien et de leur permettre d'atteindre leurs objectifs.

Mon rôle est également de travailler sur la stratégie commerciale, de la faire appliquer et de le faire évoluer.

Je travaille également sur les produits, les prix...



Mes compétences :

Textile

Management

Adaptabilité

Organisation

Négociation