Jean-Michel PITAUD

Manipulateur en électroradiologie médicale diplômé en juin 1987 au CHU de Poitiers; après avoir travaillé dans le secteur privé de juin 87 à septembre 1988, j'ai rejoint l'hôpital d'Évry jusqu'en février 1991;

Par mutation, j'ai ensuite travaillé au chu de Poitiers où j'ai surtout exercé de la radiologie conventionnelle et numérique ainsi que du scanner.

En fin d'année 2005, j'ai paramétré le RIS XPLORE et je suis devenu administrateur en janvier 2006. Je gère donc toute la CCAM concernant la radiologie ainsi que les règles de facturation.

A partir de 2008, j'ai écrit le cahier des charges pour l'appel d'offre PACS . J'ai paramétré et lancé le PACS HMI (Mc Kesson) avec les informaticiens de l'hôpital et la Team Mc Kesson .

Aujourd'hui, je suis l'administrateur PACS du CHU.



email: jmpitaud@yahoo.fr



Mes compétences :

Dicom