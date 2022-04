Jean-Michel PIZA

Développement .NET



De formation en chimie théorique, j'ai d'abord réalisé des programmes scientifiques en fortran. Je me suis notamment en former en autodidacte en analyse numérique pour implémenter une bibliothèque de calculs numériques.



Je travaille actuellement sur le portail de Cultures du Coeur, ou j'ai développé un une fonction de billetterie (programmation d'évènement + réservation), des outils de communication (mise en ligne d'actualité, de documents, envoi de mails, et ajout de commentaire), ainsi que des tableaux de statistiques.



Je travaille à la maintenance et je continue les évolutions.

En dehors des heures de travail, je me perfectionne en JavaScript



Mes compétences :

Programmation fortran

Programmtion c/c++

ASP.NET

Programmation c#

Entity Framework

ADO.NET

WPF

JavaScript

JQuery