Bonjour,



Merci de vouloir découvrir mon profil.



Dans le cadre de fonctions de Directeur Général de filiale ou centre de profit en produits de grande

consommation (ENERGIZER), Jeux/Jouets (CARTA MUNDI, NICI) et accessoires de mode Enfants/Adultes

(KAPORAL, KICKERS, NEW-BALANCE, ABSORBA) j’ai pu développer des compétences clefs et une

culture entrepreneuriale :

Sourcing Asie multi pays

Supply Chain amont/aval (normes, indicateurs, audit qualité) avec mise en place ERP dédié TPE/PME (EBP)

Création de filiales (Europe, Asie), recherche de distributeurs export, développement CRM (Team Haven)

Gestion de grands comptes, ouverture de magasins en propre, e-commerce = > diffusion multicanal

Gestion et finance (outils bancaires import LC – tableaux de bord)



Parallèlement, je suis également Manager de Transition (Certifié IFMT) en Direction Générale opérationnelle, Direction commerciale/Mktg et Direction Supply Chain amont/aval & sourcing.



Mes missions effectuées auprès de PME, ETI ou BU de groupes sont basées sur les actions suivantes :

o Direction de sociétés commerciales BtB et BtC de produits de grande consommation (GSA/GSB), biens de

loisirs ou accessoires de mode.

o Réorganisation ou restructuration de business unit (design/sourcing, supply-chain, marketing, vente)

o Redressement d’entités déficitaires ou Retournement de filiales

o Valorisation pour cession d’entreprises ou participation à des acquisitions



A bientôt

Jean-Michel POINTARD

06 85 08 64 38



Mes compétences :

Marketing stratégique

Gestion financière

Sales

Merchandising

Sourcing international