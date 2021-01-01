Menu

Christophe ALBERICCI

  • GROUPE FMG - DISTRICOM SALES AND MARKETING
  • RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT COMMERCIAL

En résumé

Pas de description

Entreprises

  • GROUPE FMG - DISTRICOM SALES AND MARKETING - RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT COMMERCIAL

    Commercial | Asnières sur Seine 2021 - maintenant

  • GROUPE FMG - EASYMALLS - DIRECTEUR DE CLIENTELE

    Commercial | Asnières sur Seine 2018 - 2021

  • Adrexo - Hopps Group - RESPONSABLE D'ACTIVITE SAMPLING

    Levallois-Perret (92300) 2017 - 2018

  • Media 365 - Sporever - DIRECTEUR DE CLIENTELE

    Boulogne-Billancourt (92100) 2016 - 2017

  • QUADRIPLAY ADVERTAINMENT - DIRECTEUR DE CLIENTELE

    Boulogne-Billancourt (92100) 2014 - 2016

  • Ministère des affaires étrangères - RECRUTE LOCAL - AMBASSADE DE FRANCE EN INDE

    New Delhi (Inde) 2011 - 2013

  • Insert - DIRECTEUR DE CLIENTELE

    Paris (75000) 2009 - 2011

  • HighCo - CHEF DE PUBLICITE (SYRACUSE) PUIS DIRECTEUR DE CLIENTELE (MEDIACOSMOS)

    Paris (75000) 2006 - 2009

  • CARTAMUNDI - CHEF DE SECTEUR

    Bagnolet (93170) 2005 - 2006

  • ADHIPRESS SA - RESPONSABLE COMMERCIAL

    Antony (92160) 2003 - 2005

Formations

Réseau