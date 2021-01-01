Christophe ALBERICCI

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GROUPE FMG - DISTRICOM SALES AND MARKETING
- RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT COMMERCIAL
Commercial | Asnières sur Seine
2021 - maintenant
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GROUPE FMG - EASYMALLS
- DIRECTEUR DE CLIENTELE
Commercial | Asnières sur Seine
2018 - 2021
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Adrexo - Hopps Group
- RESPONSABLE D'ACTIVITE SAMPLING
Levallois-Perret (92300)
2017 - 2018
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Media 365 - Sporever
- DIRECTEUR DE CLIENTELE
Boulogne-Billancourt (92100)
2016 - 2017
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QUADRIPLAY ADVERTAINMENT
- DIRECTEUR DE CLIENTELE
Boulogne-Billancourt (92100)
2014 - 2016
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Ministère des affaires étrangères
- RECRUTE LOCAL - AMBASSADE DE FRANCE EN INDE
New Delhi (Inde)
2011 - 2013
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Insert
- DIRECTEUR DE CLIENTELE
Paris (75000)
2009 - 2011
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HighCo
- CHEF DE PUBLICITE (SYRACUSE) PUIS DIRECTEUR DE CLIENTELE (MEDIACOSMOS)
Paris (75000)
2006 - 2009
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CARTAMUNDI
- CHEF DE SECTEUR
Bagnolet (93170)
2005 - 2006
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ADHIPRESS SA
- RESPONSABLE COMMERCIAL
Antony (92160)
2003 - 2005