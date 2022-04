Jean-Michel POIRIER

J'ai récemment obtenu mon diplôme à l'ESSTIN, école d'ingénieurs généralistes, après quoi j'ai travaillé en tant qu'ingénieur recherche dans le laboratoire de bionanocomposites à l'université de Luleå (Suède).

Ma formation est généraliste et je me suis orienté vers le biomédical. Je suis en recherche active d'un emploi dans l'industrie des biotechnologies ou d'un doctorat au sujet pertinent (ingénierie tissulaire, biomécanique..) Je suis mobile en europe, voire plus.



Mes compétences :

Catia v5

Material Characterization

Nanotechnologies

Anglais courant

Suédois

Ingénieur Généraliste

Espagnol scolaire

Matlab

Comsol Multiphysics

CAD

Microsoft office