Jean-Michel POIRIER

J'ai effectué ma carriére dans la réparation navale et la maintenance industrielle.

Chargé d'affaires, responsable sur Service des appels d'offre puis directeur d'une entreprise d'une centaine de personnes j'ai acquis une grande expérience dans les domaines suivants :

- la gestion technique et financière des affaires

- le suivi et le développement du réseau commercial

- le suivi du plan qualité

- l'organisation des moyens humains et matériels

- la formation du personnel

- la mise en oeuvre des plans de prévention et de sécurité

D'autre part le Tribunal administratif m'a investi de missions ponctuelles pour le coût de réparations suite à des sinistres maritimes.



Mes compétences :

Commercial

Devis

Formation

formation sécurité

Gestion qualité

Maintenance

Qualité

Sécurité