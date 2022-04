Jean-Michel PONS

Depuis 1998 - Ingénieur de mise en service, Fives-Pillard

Secteur : Industrie



Responsable de la mise en service de matériels pour brûleurs industriels (50 à 175 MW) pour les cimenteries, chaufferies industrielles, centrales thermiques EDF et unités de récupérations du soufre, procédé Claus.



•Activité exercée sur les chantiers à l’international :

Moyen orient, Iran, Jordanie, Égypte, Afrique du nord, Europe…

durée des séjours de 1 à 4 mois.



•Compétences :

Combustion, Process chaudière, Process soufre, électricité, automatismes et instrumentation, mécanique.



1992 - 1998 – Chargé d'affaire instrumentation contrôle commande chaudières, Babcock France

Secteur: Industrie



1984 – 1992 – Technicien chargé d'étude et 1992- de mise en service, Trépaud Échangeurs

Secteur : Centre de recherche EDF, DGA

Chargé d'affaire en électricité instrumentation contrôle commande



Activité sur les sites EDF Renardières et Chatou et CEPR de Saclay

Pour la DGA



Réalisations:

Banc d'essais des échangeurs de centrale nucléaire (Aphrodite et Brutus)

Banc d'essais de turbo réacteur prototype Turboméca.



Mes compétences :

Automatisme

Chaudière

Cimenterie

combustion

Régulation