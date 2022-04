Jean Michel PRADON

Homme de PME, spécialiste du développement des ventes de produits grand public (personne, maison, jardin), je suis rompu aux négociations avec les acteurs du marché de la GSA, GSB, GSS et réseaux professionnels.

Je définis et mets en oeuvre les stratégies commerciales et marketing, développe les réseaux cibles auprès des centrales d'achat et autres groupements.

J'ai également l'expérience de la création et l'animation d'équipes de vente internes et externalisées.

De formation supérieure commerciale (EM Lyon), je suis trilingue anglais et allemand.



Mes compétences :

Achat

Fidélisation

GSA

GSB

Gss

Négociation

Optimisation

PME