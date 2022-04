Jean-Michel PROCESSE

En tant que responsable de la relation client, de sa satisfaction et du développement des ventes, je gère l'ensemble des contacts ( directions achat, technique, industrielle, qualité, ...).

Ce poste me permet de travailler avec tous les services de l'entreprise pour apporter aux clients les réponses les mieux adaptées et dans l’intérêt d'Aubert & Duval.



Mes compétences :

Responsable de projet

Réduction des coûts

Offres commerciales

Négociation commerciale

Négociation contrats

Commercial export