Jean-Michel PROTARD

Manque d'énergie ... Irritabilité ... Grignotage ... Sommeil perturbé ... Difficultés de concentration ... Baisse de productivité … Attention, vous souffrez peut-être de stress !



Dans une société qui vous demande toujours plus d’adaptation et de productivité, le stress est inévitable. Vous ne pouvez guère y échapper. Cependant, mal maîtrisé, le stress peut vous être néfaste.



La tradition chinoise considère que l'homme, nourri par la terre et relié au souffle de l'Univers, est énergie. Ce "Qi" circule librement à l'intérieur de votre corps dans des canaux nommés méridiens. Les situations de stress perturbent cette circulation en créant des nœuds d'énergie sources de nouveaux désordres aggravant votre mal-être.



En libérant ces nœuds par le rééquilibrage énergétique, votre "Qi" coulera à nouveau librement. Vous retrouverez alors la vitalité et la sérénité qui vous permettront de ne plus subir votre environnement et d'aller de l'avant !





Stress professionnel : souffrance au travail, harcèlement moral, licenciement, reconversion, surcharge de travail ...



Stress familial : séparation, divorce, décès, préparation d'examen, tabac ...



Stress post-traumatique : accident, agression, attentat, prise d'otage, désastre naturel ...





Vous souhaitez échangez avec moi, n'hésitez pas à me contacter sur : jmprotard@yahoo.fr



