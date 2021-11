Jean-Michel QUENILLET

L'industrialisation d'un produit ou d'un procédé, peut permettre d'en améliorer le contrôle, la qualité et surtout le prix de revient. Elle fait intervenir des compétences variées et complémentaires.



Fort d'une expérience de plus de 25 années à différents postes situés tout au long de la chaîne de vie d'un produit ou d'un process, comme les études, les méthodes, l'amélioration continue et la gestion de production ou encore la vente technique, je peux intervenir aujourd'hui, dans un quelconque des domaines cité, avec le bénéfice de l'ensemble de mes compétences connexes.



Also available in english.



Mes compétences :

Management

Marketing

Engeenering

Recherche

Conseil

Process

Industrialisation