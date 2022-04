Jean-Michel RAFFARD

Les nombreuses années d'expérience en tant qu'Ingénieur d’Affaires dans la vente de solutions de systèmes d’informations, m'ont permis d'acquérir un sens de l’écoute et une technique de vente particulièrement efficace.

Je n’ai de cesse de remettre en cause ce savoir faire, en relevant de nouveaux challenges qui sont de nature à conforter l’enthousiasme qui me caractérise.

Très orienté vers le partage de compétence, je suis attentif à toute proposition de poste doté d’une composante managériale et/ou dans la vente de solutions à forte valeur ajoutée.





Mes compétences :

Vente

Gestion de projet

Direction de centre de profits

Avant vente

Formation