Jean Michel RAKOTONIRINA

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ELENDIL Technologie
- DIRECTION, ÉTUDES et DÉVELOPPEMENT
2001 - 2006
BPLG : BNP Paribas Lease Group
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GIL GALAD SYSTEME
- RESPONSABLE ÉTUDES et DÉVELOPPEMENTS
1997 - 2000
BPLG : BNP Paribas Lease Group
ARCUS Logistic
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ADID
- RESPONSABLE APPLICATION
1995 - 1996
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T.A.O.M
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1981 - 1983