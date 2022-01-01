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Jean Michel RAKOTONIRINA

BESANCON

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Besançon dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

En résumé

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Entreprises

  • ELENDIL Technologie - DIRECTION, ÉTUDES et DÉVELOPPEMENT

    2001 - 2006 BPLG : BNP Paribas Lease Group

  • GIL GALAD SYSTEME - RESPONSABLE ÉTUDES et DÉVELOPPEMENTS

    1997 - 2000 BPLG : BNP Paribas Lease Group

    ARCUS Logistic

  • ADID - RESPONSABLE APPLICATION

    1995 - 1996

  • T.A.O.M - DIRECTION TECHNIQUE INFORMATIQUE

    1991 - 1993

  • EDITIONS LEGISLATIVES & ADMINISTRATIVES - RESPONSABLE INFORMATIQUE

    1987 - 1990

  • ALCAN METAL SERVICE - RESPONSABLE INFORMATIQUE

    1986 - 1987

  • ALUMINIUM ALCAN FRANCE - RESPONSABLE SYSTEME & BUREAUTIQUE

    1984 - 1985

  • USINOR - ANALYSTE PROGRAMMEUR

    VAULX EN VELIN 1983 - 1984

  • NINA RICCI - PROGRAMMEUR

    1981 - 1983

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