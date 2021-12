Philippe ROUET

Au cours de mes trente dernières années passées dans la branche "Informatique de gestion", j'ai rencontré une dizaine de cultures d'entreprise différentes.



Lors de mon expérience chez BNP PARIBAS de dix neuf années, j’ai eu l’occasion de conduire une dizaine d’équipes différentes, et une trentaine de projets variés.

- Cette expérience m’a permis de participer pleinement à la création d’un Système d’Information, à le faire démarrer après une migration réussie, et enfin à le faire évoluer.

 C’est donc toutes les facettes du cycle de vie MOE des applications que j’ai pu approfondir, dans le contexte Métier du Leasing.



J’ai ensuite poursuivi dans le domaine de l’assurance, chez AG2RLAMONDIALE, dans la fonction de Manager d’une Unité Patrimoine, en mode industriel, dans le milieu concurrentiel des partenariats bancaires autour de l’assurance vie, durant trois ans.

- Cette expérience très riche, m’a permis d’adapter mon management à un milieu très exigeant, où le service rendu aux partenaires et aux clients est très engageant.

 Ce contexte de travail, avec mise en œuvre de centre de service pour le développement, et par le challenging d’un pilote du RUN et d’un pilote du BUILD m’a obligé à conduire un changement important auprès de mes équipes.



Puis j’ai eu l’opportunité de manager une nouvelle unité patrimoine composée de la distribution spécialisée de l’assurance vie, et de la relation client transverse à tous les métiers de l’assurance.

- Ceci s’est déroulé durant le passage d’une organisation verticale des études à une organisation matricielle et transversale au niveau du groupe AG2RLAMONDIALE, pendant l’année 2013.

 La conduite du changement a là aussi été au centre de mes préoccupations, pour permettre la mise en œuvre de cette nouvelle organisation, tout en continuant à rendre le niveau de service à nos clients



C’est avec enthousiasme et dynamisme que j’ai pu conduire ces chantiers, dépasser ces défis, et consolider mon métier de Manager Etude en Systèmes d'Information en Entreprise Utilisatrice.



Quels sont les défis pour l'entreprise, ses managers et ses collaborateurs pour les toutes prochaines années ?

Le digital induisant l'agilité de l'organisation et de ses femmes et de ses hommes ?



Mes compétences :

Leasing

Extranet

Management

Internet

Assurance Vie