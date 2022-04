Jean-Michel RAT

Après 15 ans passés dans la restauration en tant que cuisinier sous différents postes et différentes catégories d'établissements j'ai opté pour un changement de carrière et, j'ai passé une mention du certificat professionnel du bloc vendre le produit homologué niv III.

Sur ce j'ai intégré la société Greci France filiale de la société Greci en Italie Leader sur le marché Italien pour sa gamme d'antipasti et de crèmes de légumes de très haute qualité.

Le challenge de la société à été de développer notre présence sur le territoire et d'un développement au travers de partenaires grossiste en restauration Hors Domicile.

Pour mon compte sur les 3 dernières années j'ai eu a implanter notre marque sur le sud de la France de Bordeaux à Monaco en jonction avec les directives de mon responsable afin de bien coordonner nos deux secteurs et mettre en place les bonnes procédures d'attaque selon les centrales et les clients visés.

A mon départ Objectif atteint le réseau sud est en grande partie maillé, de plus j'ai augmenté le CA de mes zones de + de 25% la 1ere années +38 et + 20/25% pour cette année.



Aujourd'hui,

Pour de raisons de New Challenge j'ai quitté la société et suis à la recherche d'un nouveau poste, soit dans la même image soit comme conseiller culinaire soit comme agent selon les cartes ou les objectifs proposés.