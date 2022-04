Jean-Michel RAVION

Mon diplôme HEC, option Management (développement des habilités de direction), ainsi que mon expérience de travail (service clientèle, chargé de formation, superviseur d'agents en centre d'appels, créateur d'entreprise) m'ont permis de développer les habilités suivantes :

- Planifier : fixer les objectifs, élaborer les plans d'actions;

- Organiser : structurer, coordonner les actions, déléguer;

- Décider : rendre des arbitrages, prendre en mains la responsabilité de projets;

- Gérer les Ressources Humaines : recruter, former, évaluer;

- Contrôler : fixer les indicateurs, mesurer, évaluer, réajuster;

- Notions de gestion clientèle (accueillir le client, analyser les besoins du client, trouver et mettre en place la solution)



Dynamique et enthousiaste (entreprenant, vivace et motivé), directif (aime prendre la responsabilité de projets), autonome et rigoureux (débrouillard, respect des échéances) et social (volontaire à coopérer, aider et travailler avec les autres), communicateur.



Mes compétences :

Commercial

dynamique

Manager

Serviable