Jean-Michel RENARD

Salari�� du notariat durant quatorze ann��es, notaire assistant de 2008 �� 2010, j'ai cr���� en 2011 une agence immobili��re sp��cialis��e en droit des affaires (cessions de fonds de commerce et droit au bail, location-g��rance, baux professionnels et commerciaux...).

La conjoncture immobili��re peu favorable et la frilositsit�� des banques m'ont incit�� �� cesser cette activit�� en 2016 pour reprendre un poste en ��tude notariale et mobiliser des comp��tences juridiques, techniques et humaines de qualit��.



Mes compétences :

Conseil

Agent immobilier

Droit des affaires

Immobilier

Urbanisme

Juriste

Droit