Jean-Michel REUILLY

REUILLY PRESTA SERVICES EST SPECIALISTE DEPUIS PLUS DE 10 ANS DANS LA PERSONNALISATION DE CARTE/ BADGE PVC ET LA DISTRIBUTION D'IMPRIMANTE THERMIQUE ET DE CONSOMMABLES ;

Une offre complète et personnalisée pour :

- Cartes de Contrôle d'Accès , Horaire variable, Restauration collective

- Badges d'Identification, badges Professionnel, badges Visiteur

- Cartes de Fidélité, Cartes Accréditives, Cartes de Membres Associations ou autres

- Cartes de Transport

- Bobine de Papier Thermique pour TPE TPV ou autres applications

Je suis également distributeur des marques HP - DATALOGIC - MOTOROLA - HONEYWELL- EPSON etc... en général pour tout ce qui concerne la lecture ou l'impression de ticket ou d'étiquettes code à barres