Jean-Michel ROBERT

Bonjour

Je suis divorcé ( de longue date ), j'ai 2 enfants que j'aime et 4 petits enfants que j'adore

J'ai travaillé pour la banque ( plusieurs et pas grand chose à en dire ), la radio en tant qu'assistant d'émissions et animateur, les journaux en tant que journaliste politique et sportif, des mairies en tant que responsable des relations publics, et j'en passe quelques-uns, mais toujours autour de la communication.

Durant 18 ans, j'étais dans le conseil en édition, photogravure et impression, dont 16 ans passés chez le groupe Richard-Roussel, et maintenant, je ne cible que l'impression qui me passionne par les idées et les solutions qu'on peux encore y trouver, le contact des gens qui restent vrai, et j'aime bien cette responsabilité de fin de chaine, passer d'une idée de départ à une réalisation finale sur papier, ça m'épate toujours



Mes compétences :

Réactif