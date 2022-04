Jean-Michel ROBERT

Directeur de la BU Neurologie chez Merck Serono France et membre du comité de direction, j'ai également travaillé

- chez Pfizer en tant que Délégué Médical

- chez Roche en tant que formateur puis chef de produits Sida et infections opportunistes

- chez GSK, comme chef de produit infectieux, directeur de zone, directeur marketing pneumologie, directeur marketing Ventes et neurologie, puis directeur de BU Neuro/diabéto.



Aujourd'hui j'ai la responsabilité des produits de la Sclérose en Plaques avec une équipe médicale, marketing et ventes chez Merck Serono à Lyon.



