Valerie MAZZACAVALLO

Des années professionnelles : Une vraie source d'enrichissement !



Des postes différents mais dans lesquels j'ai toujours mis en exergue mon goût pour la communication, le relationnel, la confiance, l'implication et la Bonne Humeur.



Mes compétences acquises sont aussi le reflet de ma personnalité.

Je souhaite que mon orientation de carrière soit le prolongement de mon parcours.



Mes compétences :

Négociations/ Achats

Satisfaction client / Qualité Iso

Analyse / Rédactionnel

Relationnel B to B / B to C

SAP SD

SAP MM

Microsoft Windows

Microsoft Office

Organisation

Relationnel commercial

Rédaction

Adaptabilité

Réacivité

confidentialité

Rigueur