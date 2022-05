Nicolas JENN

Ambitieux, Curieux et Impliqué j'occupe actuellement un poste de Contrôleur de Gestion Industriel me permettant d'exercer une multitude de missions au niveau du site de Colmar et de la division Minière.

Disposant d'une double compétences Supply Chain et Controlling je suis particulièrement impliqué dans de nombreux projets d'optimisation orientés "Process" avec un rôle de Business Partner.

Mon poste me permet de porter plusieurs casquettes :



1. Financière



- Valorisation des stocks en garantissant le respect des normes PCG et IFRS

- Inventaires physique

- Correction des prix et garant de la bonne répartition analytique de tous les actifs liés aux stocks (200 m€)

- Publication comptable dans Cartesis des éléments financiers

- Responsable de la documentation des process au niveau du BMS

- Interlocuteur principal auprès des commissaires aux comptes français, des Auditeurs du Groupe Suisse, des Audits interne et ISO

- Définition et publication de KPI liés au stocks de l'usine.



2. Business Partner/ Business Analyst



- Suivi des process métiers et mise en place de reporting, TCD , Macro , Power Pivot , Power View, Power BI, Formulaires , Macro et Etats Access.

- Optimisation des coûts Supply Chain interne et externe , Coûts d'emballage , Coûts de transport,...

- Core Team Member sur des projets transversaux, Surplus Inventory Reduction , Fill Rate optimization , Where Used definition , Ventilation analytique pour donner des clefs de gestion aux différents managers

- Support auprès des autres services pour la mise en places de nouveaux outils ( Cube OLAP , outils de reporting ) ou d'analyses spécifiques métiers.



3. Corporate controler



- Formation des contrôleurs de gestion locaux worldwide, normes IFRS, utilisation du module comptable de l' ERP ( Infor LN , BaaN triton, IV ).

- Propositions d'analyses Controlling et de tableau de bord standardisé.

- Uniformisation des méthodes de valorisation

- Mesures de la performance des différents affiliates au niveau de la gestion des stocks

- Support sur l'application des règles éditées par le groupe

- Organisation d'un Supply Chain Controlling Forum avec l'ensemble des contrôleurs de la division (25 personnes) durant une semaine.

- Analyse et reporting au niveau de l'ensemble de la division minière pour le board usine et division.

- études End Of Life excavator, Inventory , depreciation, Surplus Inventory , Forecast Turnover



De nombreux autres projets plus orientés Supply Chain globale et division seront mis en oeuvre dans les prochains mois.



Mes compétences :

Transport

Supply chain

Logistique

Business Analysis

Reporting

PowerPivot

Business Intelligence

Microsoft Excel

Microsoft Access

Projets Transveraux

Formation

Multiculturel

ERP Infor LN

Expert métier

Power BI