Jean-Michel ROGER

Passionné par l'industrie, ses technologies et ses outils de production, j'ai depuis la seconde jusqu'à mon diplôme d'ingénieur orienté mes études dans ce domaine.



D'abord en électrotechnique puis en informatique qui est indissociable de l'outil de production, je me suis ensuite orienté vers la gestion de production et son management.



Aujourd'hui je suis consultant pour la mise en place d'outil de gestion ERP.

Mon rôle est de conseiller les clients pour optimiser tous les flux interne à leur entreprise (analyse financières, comptabilité, matériel, personnel, production ...) et les aider dans leur démarche pour configurer l'outil que je leur ai conseillé et aussi former le personnel jusqu'à la mise en production.



Mes compétences :

SQL

Gestion de projet

Php/mysql

Consulting

Gantt

DataSurfer

HTML

Everwin

SQL Server

Java/j2ee

Merise

ITIL Certification

Domotique

Microcontroleur

Électronique

Électrotechnique

Architecture logicielle

UML

Linux

Technique

Production

Industrie

Informatique

Web

Nautisme

Consultant

Ingénierie