Jean-Michel ROINÉ

Plus de 25 ans consacrés à la conception produit, de l'ingénierie technique, quand j'ai commencé, à la spécification marketing aujourd'hui, en passant par une expérience passionnante autour du design industriel que j'ai pratiqué pendant 10 ans en tant que designer intégré au sein de Lectra.

De culture technique au départ j'ai appris, grâce à mon expérience de designer industriel, à envisager le produit avec toutes ses composantes, telles que son esthétique, son ergonomie, sa valeur d'usage et d'estime, sa qualité, mais aussi réfléchir sur son utilisation et son cycle de vie. En bref, donner du sens à l'objet et penser à celui qui va l'utiliser et la manière avec laquelle il sera employé.

Puis, après 7 ans d'une autre expérience pendant laquelle j'ai été confronté aux exigences client en tant que consultant avant-vente pour les solutions CAO / FAO dédiées à l'industrie de la mode, j'ai pour mission désormais de définir, au sein du département marketing produit, l'offre logicielle pour le marché de la maroquinerie...



Mes compétences :

CAO 3D

Design industriel

Marketing stratégique

Gestion projet