Jean Michel ROSE

Autonome, motivé, j'interviens dans différents domaines qui sont ,les propositions de logements ,le pré-contentieux, signatures de baux ,incivilités, l' entretien courant des logements occupés ou vides ,les travaux d'aménagement pour personnes à mobilité réduite...Je participe aux réunions avec les collectivités locales (CLS,ANRU) ainsi que le tissu associatif.(mixité sociale, projets de quartier).



Partenaire auprès des collectivités locales, le challenge doit être à la hauteur des attentes de nos clients et ayants droits. L'écoute , le conseil sont les axes forts de ce métier...Certifié ISO 9001 , la loi "Duflot du 18 janvier 2013 décide la transformation Maisons et cités en bailleur HLM,le 1 janvier 2014 .. Aimant les challenges, mobile, avec une solide expérience dans l'industrie et le logement social ,j évolue aujourd'hui en qualité de Médiateur , Réfèrent à la politique de la Ville..