Jean-Michel ROUSSILLE

Je suis gérant de l'exploitation familiale depuis 1998. Exploitation familiale créée depuis plus de 6 générations.



- ma mission, car je pense en avoir qu'une , c'est élaborer un vin digne de ce nom, tout en respectant la nature et les hommes.



- Ma première réalisation a été de développer la vente bouteilles. ( potentiel de plus de 150 000 bouteilles ).



- En 2001 nous avons créer un nouveau vin "l'Excuse" , encore en quantité limitée, j'espère augmenter rapidement sa production.



- Après de nombreux investissements, et une restructuration du vignoble, je pense être arrivé dans le cercle des viticulteurs de demain, qui élaborent des vins de plaisirs, tout en gardant l'identité des grands vins de Bordeaux.



Déjà présent en CHR en France et en Belgique, j'aimerai développer le commerce sur la France et l'export en rencontrant des importateurs et des commerciaux.







Depuis 1997 je suis également expert agricole, principalement pour une compagnie d'assurance. Responsable des dossiers de la Dordogne, j'exerce surtout sur les départements de la Dordogne, de la Gironde, et du Lot et Garonne.



Amoureux de la vigne et du vin, je suis conseiller technique sur des exploitations qui m'en font la demande.



Mes compétences :

COMMERCE

Commerciale

Export

Vin