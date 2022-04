Jean Michel ROUX

Bonjour,

Arrivé en 2000 dans une salle nue et incomplète, je n’ai pas hésité à mettre un bleu de travail et à participer aux travaux d’agencement afin que cette pièce devienne une belle salle exposition.

Rigoureux, sérieux, je suis actuellement au poste de Responsable de Salle Exposition en carrelage, sanitaire et robinetterie

Encadrer et former mon équipe de travail, gérer cette salle, sont des actions qui m’apportent du plaisir et des missions gagnantes, vu les progressions successives du chiffre d'affaire.



Mes compétences :

Merchandising

Management

Achats

Gestion des stocks

Vente directe

IBM AS400 Hardware

Microsoft Word

Microsoft Excel