Jean-Michel Schaller

58 ans

J'ai le statut de travailleur handicapé du à une difficience auditive je porte de prothèses.

J'ai travaillé pendant 21 ans chez Hitachi Data Systems spécialisé aujourd'hui dans le stockage aussi bien dans le monde Open Systems. Je posséde une bonne connaissance des baies de stockage HDS Hihg-End et Midrange en RAID. des notions d'administration de baies NetApp.

J'ai aussi acquis des connaissance dans la micro-informatique avec XP, Seven, Word, Excel et Powerpoint.

Ma dernière mission en tant qu'administrateur stockage sur baies de disque HDS type VSP en environnement SAN Brocade à la Banque de France Site de Noisiel.

Auparavant en tant qu'administrateur stockage sur USPV et AMS toujours en environnement SAN Brocade dans un grand groupe bancaire assurance.

Et 21 ans chez Hitachi Data Systems en tant que technicien de maintenance sur mainframe OS390, puis support sur baie Midrange et responsable technique du centre de formation et formateur.



Mes compétences :

Formation