Jean-Michel SEKROUN

Fondateur et Directeur de Création de l'agence de communication l’inconscient collectif

Architecte de campagnes multicanal



Imaginer pour les marques des concepts créatifs justes, forts, ludiques et positifs, en réponse à un objectif.

Réaliser des architectures de campagnes multicanal pour atteindre ces objectifs.

Diriger des équipes de création et de production : Conseil - Print - Web - Mobile - Production audiovisuelle - Relations presse - Événementiel - Partenariat - Community management - Gestion de projets.



TIME LINE



Dec 2003

Création de l’agence "JMS l’inconscient collectif". Fondateur et Directeur en charge de la création. Communication 360°, 15-25 ans et marketing viral. Création de l’offre exclusive « Digitale to Store » : dispositif Web, Réseaux Sociaux, Mobile vers les animations point de vente.



2001-2003

Associé et Directeur de création (groupe Rouge).



1998-2001

Directeur en charge de la création « JMS le studio ».



1987-1996

Créatif D.A. 360° dans l’entertainment (Musique, Vidéo, Presse, BD, Cinéma, Jeux Vidéo, Sport, Événementiel).



FAST FORWARD



2002 – Mention au Club des D.A. catégorie « Film Internet » (MSN – Microsoft)



2004 – Première campagne de marketing viral avec les premiers chiffres clés sur « les taux de viralité d’une campagne » (adidas)



2006 – Développement du premier module interactif de call back et premier audio-mailing sur mobile (adidas - Courir)



2007 – Dispositif de communication intégrant des blogs de marque placés en tête des plate-formes (Kookaï)



2009 – Dispositif innovant 100% viral et réseaux sociaux pour le lancement d’une marque (Stylo Post-it)



2011 – Création de la première radio digitale événementielle pour une marque et un produit et création de PLV interactives à détection de mouvements (adidas – Sport 2000)



2012 Création de l’offre exclusive « digitale to Store »

www.digitaltostore.com



2014 Meilleure opération commerciale de l’année au Citadium avec adidas - ZX flux



2015 Meilleure opération commerciale de l’année au Citadium avec New Era - Collection Liberty



2018 Meilleure animation zone événementielle Citadium Champs Élysées avec New Era – Lowprofile MLB



2012 Création du service innovant “Drive to Store“ dédié au Retail.

Pour les marques et réseaux :Array

Pour les Retailers indépendants :Array



BRAND BOOK



Grande consommation : Coca-Cola, Fanta, Mentos, Babybel, Xbox, Pioneer, Philips, Scotsch, Post-it

Textile : Adidas, Reebok, New Balance, Kookaï, Redskins, Levi's

Distribution : Courir, Fnac, Visionstore, Eyeshow, Optical Discount, Sport 2000

Medias : MTV, Télérama.fr, Ecran Total, MSN.fr, Lagardère

Corporate : Ministère de la culture et de la communication, Crédit Immobilier de France, Spie, EBP, Maisons d’en France, Microsoft, Scalis

Événement : La Nuit du Vidéo Clip (Diesel & Orangina), Le festival Prince (Chevignon), Le festival Cine-Rock-Star (Lewi’s)

Sport : Fédération Française de Handball, Fédération Française de Basketball, RidingZone (sports de glisse)

Entertainment : Virgin, BMG, Sony, Universal, Canal+ , Gaumont, Editions Atlas, AB, M6, Disney



PARTAGE



- Professeur à l’ISCOM (école supérieure de communication et de publicité) auprès des élèves de 4ème année : “Management d’une agence 360°”, "Marketing services".

- Intervenant formation : architecture de campagne multicanal, brand content et marketing viral.

- Intervenant à Mod'Spe : "Maketing Mode"

- Consultant Directeur de création 360° et digital auprès d'agences de publicité : Publicis, Hémisphère Droit



Mes compétences :

Marketing viral

Créatif

Publicité

Création graphique