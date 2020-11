Messaline CHOUTEAU

Hello,



Je suis Messaline, directrice artistique, graphiste et illustratrice freelance. En activité depuis plus de 9 ans, j’ai d’abord été diplômée de l’école d’Art Maryse Eloy (avec mention) pour ensuite renforcer mon expérience dans différentes agences parisiennes. Depuis 2012 je travaille à mon compte en partenariat avec des agences de design, des entreprises ou encore des particuliers.



Au cours de mon cursus j’ai eu l’opportunité d’apprendre à travailler en équipe, être rigoureuse, être à l’écoute des besoins de mes clients ainsi qu’à maîtriser les contraintes techniques lors du processus créatif.



Passionnée par mon métier, je suis en perpétuelle recherche d’inspiration afin de fournir un résultat de qualité.



Vous êtes un professionnel, un particulier ou encore une agence à la recherche d’un créatif passionné et expérimenté? Contactez-moi et nous élaborerons votre projet ensemble.



messalinechouteau.com



Mes compétences :

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Illustration

Édition

Communication Visuelle

Graphiste

Branding

Direction artistique

Typographie

Design graphique

HTML 5

CSS 3

Identité visuelle

Adobe Creative Suite

Web design