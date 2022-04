Jean-Michel SIRAND

17 ans dans l'industrie et 6 ans dans l'associatif.

Une expérience de deux mondes au profit des entreprises pour qui l'humain a encore un sens (économies solidaires ou milieu associatif.)

Polyvalence entrepreneuriale et sociale en matière de:

- gestion de projets (création et réalisation),

- management d'équipes.

- lobby auprès des collectivités et des élus.

- culture d'entreprise et culture sociale de terrain









Mes compétences :

Vente

Juridique

Rugby

Relations sociales & syndicales

Economie sociale et solidaire

Management

Formation