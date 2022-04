Jean-Michel SZMACINSKI

Après une riche carrière passée à la DSI d'un grand VPCiste, je me suis lancé dans la création d'entreprise en co-fondant By The Way, société dédiée aux projets IT.



En 2008 j'ai créé Dix-IT en tant que consultant indépendant pour y mener des prestations d'audit, de conseil, d'architecture et réalisation dans les domaines IT. Je me concentre sur des technologies que je maitrise : Microsoft (Active Directory, Exchange, Postes de travail), Infrastructures Réseau/Telecom.



Fin 2011 je rejoins AtoS Consulting and Technology Services en tant que directeur technique. J'anime une équipe d'experts sur un large spectre de technos (d'IS à IT), je bâti des plans de formation et assiste les équipes d'avant vente.



Mon profil est atypique : je désire conserver une forte compétence technique dans les sujets que je suis amené à prescrire. Je peux ainsi assister un client dans un schema directeur comme mettre en oeuvre un cluster Exchange. Prendre du recul sans jamais perdre pied ...



Je suis un technivore, je déteste dire non à un client, aussi j'ai référencé tout un ensemble d'éditeurs pertinents ( Atempo, Olfeo, Cisco, Aladdin) qui me permettent de proposer une réponse pertinente et globale à un projet.



Mes compétences :

AMO

Architecture

Conseil

Intégration

Management

Microsoft Active Directory

Microsoft EXCHANGE

Microsoft Project

Microsoft Project Management

Olfeo