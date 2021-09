Jean-Michel TAICHER

2016- Parcours J.M.T : /

Parisien, j'ai passé mon enfance au Palais Royal avec pour voisins Mme Colette,J Cocteau et Raymond Oliver (Grand Véfour) Tous mes amis malgré la différence d'âge. Entré au Cours René Simon je joue dans diverses tournées en France . Tourne en Italie (Vittorio De Sica) ceci,sous le nom de Jean Linoy- Entré dans le système commercial comme animateur France puis cadre pour le Groupe Havas Satas j'en deviens cadre pour la formation commerciale. Cela en même temps que de gérer le circuit conférencier de Monde Sans Frontière ( salles du Palais de Chaillot - musée Guimet - palais Marsan du Louvre). Neuf ans d’expérience à ce poste.

Désirant être en libéral :

J' ouvre mon Cabinet de Consultant vie privée vie des affaires ( coach formateur) en 1984. jusqu'en 2011 Centres d'intérêts : - coaching, Morphopsychologie - Théâtre & cinéma - Probabilités- Aider les créateurs d’entreprise juridiquement et financièrement..

Je Suis à Compter de Mars 2016 à VICHY.

Mes compétences :

Relations humaines

Formation de coach

Profiler-analyse rapide comportementale

Droit des affaires & Immobilier

Coaching d'équipe

Conseil en vie privée