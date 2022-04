Jean-Michel TALADRIZ

Chez LMS International (www.lmsintl.com) depuis 2003, j'occupe actuellement le poste de directeur général la filiale française, j'ai en charge avec mon équipe le développement de l'activité du territoire français sur les lignes de produits LMS International : moyens d'essais, simulations 3D mais aussi ingénierie des systèmes (0D-1D), ainsi que les services autour des logiciels LMS et aussi des projets de développement produit de nos clients.

De 1999 à 2002, dans le groupe Consort NT (www.consortnt.fr) dont l'activité est la réalisation de projets à caractère technique et scientifique pour l'industrie (assistance technique et forfait), j'ai exercé la responsabilité du développement commercial de différentes agences de tailles croissantes (aéronautique, énergie puis constructeurs automobiles).



1997-1998 : ingénieur calcul de structures chez ATERMES (www.atermes.fr)



Langues : Anglais (LMS official language), Allemand (Erste Fremdsprache und Student in Saarbrücken), Espagnol (origen familiar), Néerlandais (Basiskennis, LMS is een Vlaams ondermeming), Italien (famiglia)



Mes compétences :

Automotive