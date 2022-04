Jean-Michel TAVERNIER

Après avoir réalisé 2 études d'aménagement touristique, je suis entré en 1989 (pour 20 ans !) chez TEMPS LIBRE (gestionnaire de villages de vacances, campings, gîtes ruraux, chalets, centres jeunes). Directeur de villages de vacances, j'ai ensuite intégré la direction générale (siège à Toulouse) et ai eu à créer le service commercial dont j'ai pris la direction, l'organisme connaissant une très forte croissance. Tout au long des années qui ont suivi, j'ai également travaillé au développement (recherche de nouveaux établissements, négociations avec les partenaires propriétaires) et à l'exploitation. En parallèle, j'ai été président délégué d'un office de tourisme, jury auprès du ministère de l'emploi (formations touristiques), trésorier d'une association (loisirs pour enfants handicapés), volontaire scientifique (clinique spatiale)...

L'association ayant été absorbée par un organisme parisien, j'ai ensuite travaillé pour plusieurs organismes.

Dynamique et à l'écoute, j'aime encadrer des équipes en vue de dépasser (ensemble) les objectifs pré-définis.

Je suis actuellement responsable technique/coordinateur pour une association organisant des séjours pour des adultes présentant un handicap mental. Je continue sur mon temps libre mes actions bénévoles, sans oublier de continuer à me former....





Mes compétences :

Management d'équipe

Direction commerciale

Direction centre de profits

Négociation

Coordination

Management

Tourisme

Loisirs

Communication

Analyse

Vente