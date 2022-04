Jean Michel TEXIER

Convergence Business, vous accompagne sur chacun de vos projets au travers d'une mission globale : la conception, la réalisation et l'entretien des solutions Télécoms, Informatique & Réseaux, Cabling Multimédia et Sécurité de votre entreprise.



« Notre objectif est d'offrir à toutes les entreprises, petites ou grandes, du secteur privé ou public et également aux Grands Comptes un service de Qualité et de Proximité partout en France. »



Venez découvrir notre activité plus précisément sur:

www.convergencebusiness.com



Mes compétences :

Télécomms pour Entreprises

Câbling/Infrastrucutres

Sécurité/ Courants Faibles

Réseaux Informatiques

Expertise Santé

Supervision Proactive

Système de Visioconférence

Voix sur IP