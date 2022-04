Jean-Michel TICHANE

Titulaire d’une formation d’ingénieur et travaillant au sein de MSA SERVICES, je souhaite m'investir pleinement dans de nouveaux projets et pourquoi pas effectuer une formation professionnalisante qui me permettrai de m'adapter au mieux à l'entreprise qui m'accueillera. Possédant une reconnaissance travailleur handicapé.

Diplomate et possédant un bon sens de l’écoute, je sais évaluer les besoins, analyser les situations avec rigueur afin d’adapter le meilleur processus pour faire avancer les projets.

J’ai toujours possédé de grandes qualités relationnelles, rédactionnelles, d’analyses et de synthèse nécessaires pour conseiller et informer au mieux dans les missions qui m’ont été confiées.

Être professionnel, efficace et avoir un rôle important dans le développement de la future structure pour laquelle je travaillerai seront mes priorités.







Mes compétences :

gestion de projet

Programmation C#

ASP.NET

VB.NET

rédaction support pédagogiques et utilisateurs.

Analyse UML

assistance aux utilisateurs

Persistance des données SQL Serveur

Développement .NET

PHP

gestion Parc informatique (Mac et PC) téléphonique

UML/OMT

WinDev

Visual Basic .NET

PC Hardware

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Visual Studio

Microsoft C-SHARP

Microsoft ASP.NET

Microsoft .NET Technology

Linux

Apple Mac