Jean-Michel TRAN

Dirigeant en poste, au sein d'un Groupe industriel international dans le secteur de l'Energie, avec plus de 17ans d'experience professionnelle.

Double diplomes ( Ingenieur UTC Compiegne et Executive MBA INSEAD) et polyglotte (Francais, anglais, chinois teochew et cantonais, espagnol),

je suis motive a relever des challenges complexes et globaux au sein d'environnements en mutation et internationational.