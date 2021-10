Mon expérience de terrain depuis 1991 en téléphonie, réseaux, vidéo sur le suivie d’affaires et de projets en respectant les budgets ainsi que les besoins techniques et les différents phasages de travaux avec respect des plannings et gestion du personnel.

Cela dans différents secteurs aussi bien collectivité territorial,services public,industriel et la grande distribution.



Mes compétences :

Management

PABX

Voix sur IP

Téléphonie

Gestion de projet

Réseau

Alcatel VoIP

Informatique