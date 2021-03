Jean-Michel TRICHET

Formateur études des Constructions :

Tracés de dessins techniques, cotations, repères spatiaux, lecture plans architecturaux, intervenants et phases de conception et de construction, aspect réglementaire de la construction ,économie de la construction , réglementation thermique , dimensionnement d'une installation sanitaire , dimensionnement d'une VMC dans le résidentiel, dimensionnement d'une installation de chauffage en résidentiel, dimensionnement d'installation photovoltaïque.

Relevé de masques solaires.



Modalisation de bâtiments résidentiels , tertiaires et industriels en intégrant le processus BIM et la collaboration suivant le processus BIM , tout en s'appuyant sur des dossier architecturaux réels.

Vulgarisation de l'approche du processus BIM auprès des apprentis.

Vulgarisation de l'utilisation de l'outil numérique auprès des apprentis du bâtiment.(excel, sketchup, bim vision, word).

Développement de la communication technique.

Métiers préparés : Plomberie, électricité, chauffage.

diplômes préparés : CAP Électricien , CAP Installateur Sanitaire, CAP Installateur thermique , BP Electricien , Bac Pro Melec.



Outils pédagogiques : Sketchup 2017 , sketchup pro 2019, Bim Vision , excel 2016 , word 2017 , kahoot .

Formation de 350 apprentis du bâtiment par an .



titulaire du DAAFA formation diplômante des formateurs de l'alternance depuis 2018.



Mes compétences informatiques :

Microsoft Excel

Microsoft word 2016

Creo

Allplan

Revit

SolidWorks

BIM

Bim Vision



Sketch up Make et Sketchup Pro 2021

Mes Compétences métier :

RT 2012

NF C 15-100

Face à face

Affichage embarquée

Sécurité électrique

Chocs IK

Etanchéité IP

Artibat

Batimat

Formation

Domotique

Cotation fonctionnelle

Analyse fonctionnelle

Mecanosoudure

Tôlerie

Creo Parametric

CAO

Aptyce

Skype

Conception mécanique

Qualiopi