Jean-Michel TRIOLET

Lors de mes différentes expériences professionnelles, j'ai pu développer mes atouts dans la gestion de parc informatique. Ainsi, mon poste actuel à la Mairie de Caen (CDD), nécessitant un panel varié de compétences, m'a permis de me spécialiser dans la gestion d'Active Directory, des stratégie de groupe, mais également les différentes facettes de la maintenance réseau (configuration IP, gestion du DHCP) et de la programmation (VB, Java), compétences que j'ai renforcé par l'obtention d'une certification ITIL.



Ma volonté et mon autonomie m’ont permis de mener à bien des missions à lourdes responsabilités, comme la gestion du parc informatique d’ERDF Calvados, la conception d'un outil informatique spécifique pour Natixis, la gestion du serveur antivirus de l'ensemble des sites de l'agglomération Caen la Mer dont je suis actuellement responsable.



Enfin, le fait que mes missions aient toutes été prolongées à plusieurs reprises illustre, je pense, la satisfaction de mes différents employeurs via à vis de mon travail.



Mes compétences :

ITIL