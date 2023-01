Jean-Michel TRUMPFF

Responsable Grands Comptes dans le secteur des télécommunications innovantes.

Avec mon équipe, j'utilise mes compétences en langues pour le développement d'affaires en Europe et en Afrique.



Après avoir développé un nouveau concept d'interconnexion pour l'Afrique, j'ai transformé avec mon équipe la startup en une société avec un chiffre d'affaires de 80 M Euros annuel.





Spécialités:

Gestion de grands comptes clients

Expertise géographique en Europe et en Afrique

Forte expérience en management de startup

Développement de nouveaux comptes clients

Compétences Internationales et multilingue



Mes compétences :

Marketing relationnel

Télécommunications

Team building

Management

Marketing international