Georges GROSS

2015- CEO de Galerie Georges Bac, spécialisée en cadres anciens et bois dorés anciens, mais aussi mobilier et accessoires 20e siècle











2010- fondateur et directeur de GMG, société de conseil en management et business development pour PME dans les secteurs de l'art, de l'architecture, et industrie du luxe.



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

2003- DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER, IntraMuros (IMLC)

Cabinet d’architecture d’intérieur, leader en conception et agencement de magasins en aéroports et gares en France (Duty Free/Duty paid)

- établissement d’une stratégie long terme de diversification

clients et services, en France et à l’International.

- mise au point de systèmes de tableaux de bord et benchmarking.

- gestion des flux financiers fournisseurs /clients.

- gestion d’une équipe de 20 employés et free lance.

- gestion des projets d’aménagements boutiques, bureaux et privés.





1999-2003 DIRECTEUR, Giltwood ltd New York

Société de négoce en oeuvres d’art et antiquités

- Création et développement de réseaux commerciaux entre la France et les USA (Choix de fournisseurs, sélection de marchandises, développement de clientèle…)



1997-1998 DIRECTEUR DES VENTES, Gioia Park Avenue New York

Société de haute joaillerie



1995- 1997 CONSULTANT EN DEVELOPPEMENT COMMERCIAL Paris

- Analyse et développement de réseaux commerciaux en France pour des sociétés étrangères (Imprimerie "Baioni ", Mobilier "Contract ",...)

- Analyses stratégiques et recommandations pour des sociétés françaises

(Société "Round Table" spécialisée en architecture commerciale

Société "A.C.E." spécialisée en produits dérivés de muséologie, ...)



1988-1994 DIRECTEUR COMMERCIAL, Galerie G. BAC, Paris, New York

Galerie spécialisée en cadres anciens

- Création et développement des échanges commerciaux avec les USA et le Japon

- Développement commercial ciblé (Musée du Louvre, Musée d’Orsay,

Metropolitan Museum, National Gallery Washington...)



1991 ORGANISATEUR D’EXPOSITION Paris

Conception, planning et organisation de l’exposition de cadres et

de mobilier anciens au Trianon de Bagatelle.

- Financement du projet

- Gestion et coordination d’une équipe de 20 personnes



1988-1990 DIRECTEUR, Galerie G. BAC Londres

- Création, développement et gestion de l’antenne de Londres

- Développement commercial ciblé (National Gallery,

Victoria & Albert Museum, Christie’s, Sotheby’s...)



Mes compétences :

Art

Business

Business development

Consulting

Crafts

Design

Food

Interior design

Jewellery

Paintings

Real Estate

Reengineering

Relocation

Retail

Tourism

Travel

Travel retail

Conseil