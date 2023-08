Jean-Olivier INGEA

Bonjour,



Je suis Ingénieur d'Etudes et de Développements Informatiques depuis 20 ans, essentiellement autour des technologies de Développements Rapides (VB.NET, VBA) et des secteurs Assurance, Banque, Finance.



Toutefois, je reste ouvert à l'ensemble des secteurs, ainsi qu'aux nouvelles technologies de développement (RPA, Python, Java, Groovy, Power BI...).



Mes compétences :

Visual Basic .Net

Développement informatique

SQL

Visual Basic for Applications

C#

Formateur Développement Rapide d'Applications

SAS BASE

Java

UiPath