Assia BENCHEKROUN

Manager finance opérationnelle, diplômée ESCP, dotée de 15 années d’expérience au sein d’établissements financiers, j’ai pu assurer le développement des outils réglementaires et systèmes d’information à destination de l’ensemble des directions opérationnelles front to back.



Chez DEXIA et DEXIA Crédit Local, je conduis depuis près de 10 ans les projets transversaux, les méthodes, l’innovation et la qualité avec une ligne de conduite : la documentation réglementaire des équipes et la mise en place efficiente de process et outils SI.



Auparavant, en tant qu’Analyse puis Ingénieur financier chez DEXIA CL, j’ai élaboré des outils à destination des commerciaux, également des produits à destination de la clientèle institutionnelle.



Enfin, c’est à la Caisse de Dépôts et Consignations puis chez BNP Paribas que j’ai acquis cette maîtrise des outils financiers et de la chaîne opérationnelle Front et Middle Offices.



Qualités : vision globale secteur/process financiers, organisée, dynamique, pragmatique, fédératrice, sens relationnel, sens éthique, sens de l’efficience







Mots clefs : pilotage de projets transversaux, animation des méthodes et systèmes d’information, création d’outils de finance opérationnelle, process et méthodes front to back, cotation, barème, reporting, risques, défauts et impayés, coordination interservices



Normes : IAS/IFRS, Bâle II, FINREP 18, Loss Given Default, Asset Quality Review



Mes compétences :

Risque de crédit

Gestion de projet

Collectivités locales

Process improvement

Process management

Bâle 2

Management d'équipe

Mathématiques financières

Bâle II

Certification AMF

Gestion de projets

Mise en place de processus

Marchés financiers

Gestion de processus

Management

Coordination

Calcul LGD