Valérie TOURLET

14 ans d'expérience en Société de Service informatique tout d abord en tant qu'Ingénieur d'Affaires, puis responsable de compte pendant 4 ans et actuellement en charge du développement et de la production des projets à engagement depuis 5 ans ( avant vente, formation des commerciaux, audit clients, conseil, plan de transformation, accompagnement au changement, suivi d equipe et de projet..)



Mon objectif : apporter du conseil à l'accompagnement au changement , à la mise en place de business plan, de plan de d action.

Dans un marché en total transformation j aide les clients à atteindre leurs objectifs.

Mes expériences liées aux activites de commerces, de SDM me permettent de prendre en compte l ensemble des paramètres et de proposer des plans complets et réalistes.

Mon sens de l ecoute, mon empathie combiné à la rigueur sont les atouts qui permettent de realiser avec succès les missions qui me sont confiées.



Mes compétences :

TMA

SSII

Banque

Finance

Responsable du delivery

Audit

Prince 2 foundation- certificate

Conduite de projet

Gestion d équipe

Management

Système assurance Qualité iso 9001

Itil V3

Cmmi

RSE

Accompagnement au changement