STATIM RH est aujourd'hui la 1ere agence de conseil en ressources humaines capable de répondre lensemble des besoins RH des entreprises en croissance au travers de 4 offres de services :



SERVICES RH / DRH TEMPS PARTAGE



Mise à disposition d'un expert RH à temps partagé dans les entreprises dont la taille ne justifie pas un DRH/RRH à temps plein



AUDIT ET CONSEIL RH



Audit de conformité sociale en fonction des seuils d'effectifs

Audit de climat social

Audit developpement RH (entretiens annuels & professionnels, plan de formation)

Audit juridique (contrats de travail ,rémunérations, temps de travail)

Accompagnement a la rupture du contrat de travail



RECRUTEMENT 2.0



Fonctions web et digitales (développeurs, chefs de projets, managers techniques)

Fonctions commerciales (ingénieurs d'affaires, commerciaux, avant vente..)

Fonctions marketing et webmarketing (responsables marketing, consultants SEO/SEM..)

Fonctions support (RH, finances et comptabilité)



FORMATION



Recrutement : stratégie de recrutement, entretien de recrutement & recrutement 2.0, entretien de recrutement pour les managers

Développement RH : entretien professionnel, entretien annuel, intégration des collaborateurs..

Efficacité personnelle : animation de réunions, gestion du temps, gestion des conflits..





Avec plus de 10 experts ressources humaines, nous sommes en mesure d'accompagner nos clients de façon agile, rapide et efficace dans la construction et la gestion RH de leurs équipes



N'hésitez pas à me contacter pour parler ensemble de vos besoins !



Merci pour votre visite



A bientôt !



Pierre CHEVALIER

Directeur Associé

STATIM RH

06.03.43.85.86

pchevalier@statim-rh.fr



