Jean-Paul FRITZ

"Couteau suisse" capable à la fois de mener des projets web/multi-supports, de manager des rédactions en ligne et de définir les orientations d'une communication digitale, j'offre actuellement mes services comme pigiste/freelance web. J'étudie également toute proposition pour des postes de journaliste (Bretagne ou télétravail), du ghostwriting, ou pour l'écriture de livres (fiction ou non), ainsi que pour de la communication scientifique.

Je collabore depuis 2014 avec le site de l'Obs, où je réalise des chroniques scientifiques régulières.

Depuis l'automne 2013, je tiens un blog de vulgarisation scientifique et historique, les "Chroniques de l'Espace-Temps"

En 2013, j'ai publié deux romans (un en anglais et un en français) et un recueil de nouvelles (en anglais) .

De juillet 2011 à avril 2013, j'ai lancé Axolotl Media (consulting), avec laquelle j'ai notamment travaillé sur des projets avec la société Fuzu (LeLab d'Europe 1, etc).

Spécialiste de longue date d'Internet, connecté à domicile depuis 1994, j'ai été membre fondateur du chapitre français de l'Internet Society en 1996.

Aux côtés de Benoït Raphaël, j'ai mené l'expérience quelcandidat.com. Ce site de référence de l'élection présidentielle de 2007 a en deux mois et demi enregistré 1,5 million de visiteurs uniques et 15 millions de pages vues.

J'ai ensuite créé et dirigé le département nouveaux médias au Dauphiné Libéré.

Jai co-fondé grenews.com et avignews.com, tous deux lancés en 2008. Ces "tri-médias" originaux, basés sur l'hyperlocal et le reverse publishing, ont été des références dans leurs villes, et ont atteint l'équilibre financier.



Spécialisations : Ecriture (tous supports), conception de sites web, contenus en ligne, médias, stratégie multi-supports, créativité...

Je considère les projets dans leur globalité, et pas seulement d'un point de vue de journaliste.

Je suis également totalement bilingue français/anglais

Ecrivain (romans) je peux aussi effectuer des travaux d'écriture créative (scénarios de jeux, etc)



Mes compétences :

Créativité

Nouveaux médias

Écriture

Journalisme

Internet

Gestion de projet